Jeofizik Mühendisi Ergül: “Depremde en güvenli bölge Kapadokya bölgesidir” “Nevşehir’de yıkıcı depremler olma ihtimali yok”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Jeofizik Mühendisi Ergül: “Depremde en güvenli bölge Kapadokya bölgesidir” “Nevşehir’de yıkıcı ...

İHA

Jeofizik Mühendisi Ergül: “Depremde en güvenli bölge Kapadokya bölgesidir” “Nevşehir’de yıkıcı depremler olma ihtimali yok”

Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem Türkiye’de olabilecek depremleri gözler önüne sererken Jeofizik Mühendisleri Odası Orta Anadolu İlleri Bölge Sekreteri Umut Ergül, Türkiye’nin en güvenilir bölgesinin Kapadokya olduğunu söyledi.
Elazığ’da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında tüm Türkiye’de gözler olabilecek depremlere çevrilirken Jeofizik Mühendisleri Odası Orta Anadolu İlleri Bölge Sekreteri Umut Ergül, Nevşehir’de yıkıcı bir deprem olma ihtimalinin olmadığını ve Türkiye’nin deprem konusunda en güvenli bölgesi olduğunu açıkladı. Ergül, “Kapadokya bölgemiz malumunuz 1314 milyon yıl önce birden fazla aktiviteden dolayı volkanizmanın yer aldığı bir bölgedir. Şehrimizin üstü yer yer bin metreye kadar derinlik kayaçları ve volkanik kayaçlarla kaplı bir durumdadır. Fay olarak Kuzeybatı bölgemizde bulunan Gümüşkent fayı aktif bir fay değil. Yani deprem üretecek bir fay değildir. Güneydoğumuzda bulunan Derinkuyu fayı da aktif bir fay değil. Yakın civarda Aksaray dolaylarında ve Erciyes fayımız ve Tuz gölü fayımız var. Kırşehir’de geçmiş dönemlerde yaşanmış aktiviteler var. Bunlardan Nevşehir’de tabii ki etkilenecektir ama depremlerde asıl olgu etki bölgesidir. Jeolojik koşullara göre değişir. Kabaca 100 kilometre civarındadır. Yakın civarda oluşabilecek depremlerden Nevşehir etkilenecek durumda değildir. 1996 yılında çıkartılan deprem bölgesi haritası 2019 yılında yeniden güncellendi. Önceki ve sonraki deprem haritası incelendiğinde ciddi farklılıklar görebiliyoruz. Ve aslında deprem etkinliği anlamında ön görebileceğimiz ana materyalimiz deprem bölgesi haritalarıdır. Birçok yapı tasarımı bu haritaya göre yapılır. 1996’dan 2019 yılına kadar geçen bu süreçte bunca yıl bu haritanın yenilenmemiş olması aslında bir dezavantajdır. Deprem bölgeleri haritasının 35 yıllık periyotlarla değiştirilmesi gerekir. Bu haritayı da incelediğimizde tektonik hatları incelendiğinde ve sismotik analizler yapıldığında şehrimizin ve yakın civarının Kapadokya olarak adlandırdığımız bölgenin Türkiye’nin en güvenli yeri olduğunu söyleyebiliriz. Yakın civarda olan depremleri hissetmemiz olağan bir durumdur. Fakat bölgemizde ciddi yıkıcı depremler olma ihtimali yok. Türkiye’nin deprem konusunda en güvenilir bölgesi Kapadokya bölgesidir” şeklinde konuştu.

NEVŞEHİR

28 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir’de metruk binalar yıkılıyor
YEREL HABERLER Nevşehir’de metruk binalar yıkılıyor
Kapadokya gezisinde hastaneye kaldırılan Çinli turist, taburcu edildi
YEREL HABERLER Kapadokya gezisinde hastaneye kaldırılan Çinli ...
Kapadokya’da tedavi altına alınan Çinli turist taburcu edildi
YEREL HABERLER Kapadokya’da tedavi altına alınan Çinli turist ...
Kapadokya’da Çinli bir turist hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kapadokya’da Çinli bir turist hastaneye kaldırıldı
3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs ...
Kız arkadaşının boğazını sıkarak öldürmeye teşebbüs eden şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Kız arkadaşının boğazını sıkarak öldürmeye teşebbüs ...
Ustalarla Tiyatro Atölyesi başladı
YEREL HABERLER Ustalarla Tiyatro Atölyesi başladı
Nevşehir’de son yardım tırı bu akşam yola çıkıyor
YEREL HABERLER Nevşehir’de son yardım tırı bu akşam yola çıkıyor
Hacıbektaş’ta aranan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Hacıbektaş’ta aranan şüpheli tutuklandı
Kapadokya’da Çinli turistin sonuçları negatif çıktı
YEREL HABERLER Kapadokya’da Çinli turistin sonuçları negatif çıktı
Kapadokya'da, Çinli turist sayısı düştü
YEREL HABERLER Kapadokya'da, Çinli turist sayısı düştü
Uçhisar’da aynı aileden 6 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
YEREL HABERLER Uçhisar’da aynı aileden 6 kişi karbonmonoksit ...
Rektör Bağlı, Üniversitemiz için gurur verici”
YEREL HABERLER Rektör Bağlı, Üniversitemiz için gurur verici”
Rektör Bağlı, “Depremzede öğrencilerimizin yanındayız”
YEREL HABERLER Rektör Bağlı, “Depremzede öğrencilerimizin ...
Türk işaret dili kursu açılacak
YEREL HABERLER Türk işaret dili kursu açılacak
Belediye ekipleri okul tuvaletlerini temizleyerek ilaçlıyor
YEREL HABERLER Belediye ekipleri okul tuvaletlerini temizleyerek ...
Kapadokya'ya gelen Çinli turiste 'coronavirüs' şüphesiyle tetkik
YEREL HABERLER Kapadokya'ya gelen Çinli turiste 'coronavirüs' ...
DEAŞ terör örgütü üyesi 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER DEAŞ terör örgütü üyesi 1 kişi yakalandı
Nevşehir’de aranan 12 kişiden 7’si tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de aranan 12 kişiden 7’si tutuklandı
FETÖ’dan 3 şahsa adli işlem yapıldı
YEREL HABERLER FETÖ’dan 3 şahsa adli işlem yapıldı
Nevşehir Belediyesi’nin yardım tırları deprem bölgesine ulaştı
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesi’nin yardım tırları deprem ...
Tiyatro Atölyesi için başvurular sona erdi
YEREL HABERLER Tiyatro Atölyesi için başvurular sona erdi
Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu milli takımda
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu ...
Avanos’ta hırsızlık şüphelisi 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Avanos’ta hırsızlık şüphelisi 1 kişi tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X