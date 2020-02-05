Kapadokya bölgesini Ocak ayında 159 bin 245 turist ziyaret etti Kapadokya’da geçen yıl Ocak ayına göre turist sayısı yüzde 29 arttı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Ocak ayında 159 bin 245 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye'nin peribacaları, kaya kiliseleri ve yer altı kent yerleşimleri ile en önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezlerini Ocak ayında 159 bin 245 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme açık bulundurulan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Açıksaray ve Mustafapaşa ören yeri, Nevşehir, Ürgüp, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Çavuşin, Gülşehir St. Jean, Mustafapaşa ConstantinEleni, Karanlık ve El Nazar Kiliseleri ile Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentlerini 2019 Ocak ayı döneminde 159 bin 245 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bildirildi. Kapadokya bölgesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerden 59 bin 96'sı Göreme Açık Hava müzesini ziyaret ederken, 31 bin 587'si Zelve Ören yerlerini, 26 bin 385’i Kaymaklı Yer altı şehrini, 22 bin 388'i ise Derinkuyu Yer altı şehrini ziyaret etti.

Kapadokya bölgesini Ocak 2019 yılında ise 123 bin 244 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

NEVŞEHİR 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:13

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