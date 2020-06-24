Seyir halindeki tır alev alev yandı

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NevşehirKayseri yolunda seyir halindeki henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tır alev alev yandı.

Alınan bilgilere göre, ÜrgüpKayseri yolunun 15.kilometresinde seyir halindeki tır alev alev yanmaya başladı. Tırın ateş aldığını gören tır şoförü ve yanında bulunan ailesi tırı yolun kenarına çekerek tırdan indi. Şoför ve beraberindekilerin tırdan ayrılmasıyla birlikte tır alev alev yanarken tırın yanma anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Yoldan geçen araç sürücülerinin itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından Ürgüp Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangına müdahale edilirken tır yaklaşık 45 dakikalık bir çalışmanın ardından söndürüldü.

Tırda çıkan yangında can kaybı yaşanmazken tır kullanılamaz hale geldi.

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