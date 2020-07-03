Kapadokya Üniversitesi, İHA’nın mimarı Selçuk Bayraktar’ı ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya Üniversitesi, İHA’nın mimarı Selçuk Bayraktar’ı ağırladı

İHA

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Kapadokya Üniversitesinin Youtube üzerinden gerçekleştirdiği ve Türkiye'nin önemli isimlerinin konuk olarak ağırlandığı "Alev Alatlı ile Murakabe Günleri" yayınının konuğu oldu.

Kapadokya Üniversitesi, İHA’nın mimarı Selçuk Bayraktar’ı ağırladı

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Kapadokya Üniversitesinin Youtube üzerinden gerçekleştirdiği ve Türkiye'nin önemli isimlerinin konuk olarak ağırlandığı "Alev Alatlı ile Murakabe Günleri" yayınının konuğu oldu.
Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı tarafından hazırlanan ve üniversitenin Youtube kanalından Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar moderatörlüğünde canlı olarak yayınlanan "Alev Alatlı ile Murakabe Günleri" Temmuz ayının ilk yayınında Türkiye'nin ilk yerli üretim S/İHA Sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Selçuk Bayraktar’ı ağırladı.
Canlı yayının başında söz alan Alev Alatlı, “Türkiye’de öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey var. Kıpırdayamayan gençlerimiz diye ifade ettiğimiz ve başımıza her zaman çok ciddi bir problem olan ruh hali bu. Selçuk Bayraktar’a baktığımda ise Türkiye’de bunun kırıldığını görüyorum ve ömrüm boyunca daha büyük bir mutluluk olamaz diye düşünüyorum. Bu sebeple Bayraktar’a çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Bugüne kadar yapılan tüm çalışmaların ve ortaya çıkan eserlerin bir teknik ekibin eseri olduğunu vurgulayan Selçuk Bayraktar, “Bu başarı serüveni aslında bir takım oyununun eseridir. Tabii babamın çok yetenekli bir mühendis olması ve iktisatçı olan annemin de yazılım ile uğraşması 1980’lerde Baykar’ın ortaya çıkmasına sebep oluyor. Hassas otomobil parçaları üretmek için kurulan bir sanayi girişimi olan Baykar, 2000’li yıllara geldiğinde abim, kardeşim ve benim ilgimle insansız hava araçları üretimine başlıyor. Bizim serüvenimiz öncelikle tümüyle kendi eserimiz olan, Türkiye’nin ilk milli güdüm sistemi diye adlandırdığımız 5 buçuk kiloluk Bayraktar’ın üretimi ile başladı. İşte bu ruh, her zaman milli ve özgün eserler ortaya koyma prensibiyle devam etti” dedi.

“Kapadokya Üniversitesinin mottosu çok kritik bir öneme sahip”
“Ortaya koyulan eserlerin milli ve özgün olmasından daha da önemli olan şey, yapılandan ziyade, niye ve nasıl yapıldığıdır.” ifadelerini kullanarak konuşmasına devam eden Bayraktar, “İşin niye ve nasıl kısmına gelince; işte burada Kapadokya Üniversitesinin mottosunda yer alan ‘akılahlakadaletadap’tan yola çıkarsak etik ve ahlak çok kritik öneme sahiptir. Bu düstura riayet etmeyecek olursanız asla her mevsim meyve verecek, bereket getirecek, yani milletinizi ve ülkenizi aydınlatacak, sürdürülebilir bir düzen kurmanız mümkün olmayacaktır. Biz makinadan önce bahsettiğimiz ruhu koyduk, işte kritik olan da budur” dedi.

“5 buçuk tonluk akıncı uçağımız herkesi etkiliyor”
Nuri Demirağ’lar ve Vecihi Hürkuş’ların ortaya çıktıklarında önleri kesilmeseydi bugün Türkiye’nin dünyadaki uçak üreten birkaç markadan biri olacağını ifade eden Bayraktar, “Artık bahsettiğimiz o yarış bitmiş ve kapanmış durumda. Bu yüzden ona yetişmeniz mümkün değil ama geleceğin alanlarına çalışıp, bugünden hazırlanırsak ve lider olacağımıza inanırsak bu mümkün. İnancımız sağlam olursa, düsturumuz doğru olursa, adaba ve ahlaka riayet edersek, aklımızı kullanırsak elbette başaramayacağımız hiçbir şey yok. Allah’a şükür bizim de 5 buçuk kilo ile başladığımız üretim serüvenimiz zaman geçtikçe büyüdü. Bugün 5 buçuk tonluk Akıncı uçağımız var ve bu uçağımız herkesi büyülüyor, harika yorumlar yapılıyor” şeklinde konuştu.

“Bayraktar’a duamdır kimse ayağına basmasın, önü hep açılsın ve bu iş parlasın”
Kendi hayatında yaşadığı olaylarla ilgili anekdotlar paylaşan Alev Alatlı, “70’li yılların başında biz de ODTÜ’den 45 kişi master ve doktora için ABD’ye gittik. Bizim o zaman derdimiz ülkemize dönmek ve ODTÜ’yü akademik kadro anlamında devralmaktı. Biz o zaman asıl meselenin yeterince iktisatçı olmaması zannediyorduk, yani Türkiye kalkınacak ama iktisat ve ekonomi bilmiyoruz diye düşünüyorduk. Bu sebeple yurt dışına gittik. Geri döndüğümüzde gördük ki, bireylerin iyi gelişmesiyle bu iş olmuyormuş. Önemli olan o ortamın sağlanmasıymış. Bunun getirdiği üzüntü ve çaresizlik hissi zaman içerisinde insanı törpülüyor. Selçuk Bayraktar’a duam odur ki; kimse ayağına basmasın, önü açılsın, hepimizden maddi ve manevi destek gelsin ve bu iş parlasın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diriliş Meydanı, Nevşehir’e çok yakıştı
YEREL HABERLER Diriliş Meydanı, Nevşehir’e çok yakıştı
Baro Başkanı Öncül’den Belediye Başkanı Arı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Baro Başkanı Öncül’den Belediye Başkanı Arı’ya ...
Nevşehir Valisi Becel, Belediye Başkanı Arı’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Nevşehir Valisi Becel, Belediye Başkanı Arı’yı ...
Nevşehir Kalesi yanındaki alternatif yolda sıcak asfalt serimi tamamlandı
YEREL HABERLER Nevşehir Kalesi yanındaki alternatif yolda sıcak ...
Avanos’ta şüpheli araçtan tüfek ele geçirildi
YEREL HABERLER Avanos’ta şüpheli araçtan tüfek ele geçirildi
Aranan 13 kişiden 8’i tutuklandı
YEREL HABERLER Aranan 13 kişiden 8’i tutuklandı
Ermeni mimarların tasarladığı bu camiden Türkiye’den 2 tane bulunuyor Ermeni mimarisi olan cami koruma altına alındı 200 yıllık cami mimari özelliğini korumaya devam ediyor
YEREL HABERLER Ermeni mimarların tasarladığı bu camiden Türkiye’den ...
Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu
YEREL HABERLER Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir ...
Vali Sezer Becel’den Rektör Aktekin’e ziyaret
YEREL HABERLER Vali Sezer Becel’den Rektör Aktekin’e ziyaret
RTÜK Başkanı Şahin ve BİK Genel Müdürü Duran, Başkan Arı’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER RTÜK Başkanı Şahin ve BİK Genel Müdürü Duran, Başkan ...
RTÜK Başkanı Şahin, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Şahin’i ziyaret etti
YEREL HABERLER RTÜK Başkanı Şahin, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı ...
9'uncu katın balkonundan düşen 2 çocuk annesi, ağır yaralandı
YEREL HABERLER 9'uncu katın balkonundan düşen 2 çocuk annesi, ağır ...
Ürgüp’ün TOKİ konutlarının içme suyu hattı değişiyor
YEREL HABERLER Ürgüp’ün TOKİ konutlarının içme suyu hattı değişiyor
Niğde Valisi Yılmaz, Nevşehir Valisi Becel’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Niğde Valisi Yılmaz, Nevşehir Valisi Becel’i ziyaret ...
Cezaevi firarisi çatıda yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi çatıda yakalandı
AHİKA Temmuz ayı yönetim kurulu toplantısı Nevşehir’de yapıldı
YEREL HABERLER AHİKA Temmuz ayı yönetim kurulu toplantısı ...
5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
YÖK Başkanı Saraç, NEVÜ Rektörü Aktekin’e atama kararnamesini tevdi etti
YEREL HABERLER YÖK Başkanı Saraç, NEVÜ Rektörü Aktekin’e atama ...
Nevşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Nevşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı ...
İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı
Nevşehir Belediyesinden kadınlara büyük destek
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesinden kadınlara büyük destek
Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü
12 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan kadın yakalandı
YEREL HABERLER 12 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan kadın yakalandı
3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan çocuk istismarcısı tutuklandı
YEREL HABERLER 3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan çocuk istismarcısı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X