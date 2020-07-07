Nevşehir'de saman yüklü kamyonet yandı

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<br>Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde, seyir halindeki saman yüklü kamyonet, alev aldı. Yangın itfaiye ekibince söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi.<br>Acıgölİnallı köyü yolunda, öğle saatlerinde, Şenol Yılmaz yönetimindeki 34 CVH 259 plakalı saman yüklü kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, hemen aracı durdurarak, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, aracı saran alevleri kısa sürede söndürdü. Kamyonet, kullanılamaz hale gelirken, jandarma inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER<br>2020-07-07 17:44:21<br>

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