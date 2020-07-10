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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ürgüp Belediyesi Türkiye Belediyeler Birliği Kültür Komisyonuna katıldı

İHA

Ürgüp Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından oluşturulan Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu'na katıldı.

Ürgüp Belediyesi Türkiye Belediyeler Birliği Kültür Komisyonuna katıldı

Ürgüp Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından oluşturulan Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu’na katıldı.
Türkiye’nin 10 Belediyesi’nin yer aldığı Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonunda Antalya Büyükşehir, Denizli Büyükşehir, Gaziantep Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir, Samsun Büyükşehir, Kuşadası, Sındırgı, Tarsus, Göynük ve Ürgüp Belediyesi yer alıyor. Türkiye Belediyeler Birliği Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu telekonferans yöntemiyle bir araya gelerek ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Covid19 salgını sonrasında belediyelerin turizm, gençlik ve spor faaliyetlerine yönelik çalışmalar ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını ve moderatörlüğünü yapan Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kazan, komisyon üyelerine TBB’nin görev ve faaliyet alanlarına ilişkin bilgiler vererek ilk toplantının tanışma toplantısı olduğunu sonraki toplantıların sorun alanlarının tespiti, çözüm önerilerinin değerlendirilmesi konularını kapsayabileceğini belirtti. Kazan TBB olarak belediyelerimize vizyon belgesi hazırladıklarını, bu belgede kendi kendine yeten kentler, dirençli kentler, sağlıklı ve yeşil kentler gibi başlıklar olacağını söyledi. Şehirlerde markalaşmanın öneminden de söz eden Kazan, bu konuda Gaziantep Büyükşehir Belediyesini örnek gösterdi. Toplantıya Antalya, İstanbul, Samsun Büyükşehir Belediyeleri ile Göynük, Sındırgı, Ürgüp Belediyelerinden komisyon üyeleri katılım sağladı.
Komisyon üyeleri salgının turizm üzerindeki olumsuz ekonomik etkilerinin giderilmesi için şehirlerin birbirine entegre turizm rotaları oluşturmak suretiyle işbirliği yapmaları, belediyeler arası iletişim ve etkileşim sağlanarak şehirlerin farklı turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması ve iyi uygulamaların paylaşılmasından söz etti.

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