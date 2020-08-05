Hacıbektaş Anma Kurulu: "Etkinlikler için yapılan görüşmelerden çekiliyoruz"

Hacıbektaş Anma Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri için yapılan görüşmelerden çekildikleri belirtildi.

Açıklama şu şekilde:

"Bilindiği üzere 56 yıldır her yıl düzenlenen Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, Hacıbektaş Belediyesi ve Anma Kurulu öncülüğünde, AleviBektaşi Kurum ve Kuruluşlarının katılımıyla icra edilmektedir.

Bu yıl düzenlenecek olan 57.Ulusal 31.Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’nin icrası ile ilgili; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü ile Hacıbektaş Belediyesi ve Anma Kurulu olarak yaklaşık iki aydır görüşmeler yürütmekteyiz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın iki ay gibi kısa bir sürede hazırlamış olduğu etkinlik temasındaki eksik bilgilerin düzeltilmesini, dar zamana sıkıştırılan hazırlık çalışmasının daha uzun soluklu bir çalışmayla hazırlanmasını ve bu ortak çalışmanın 2021 yılında icra edilmesini belirterek, yapılan görüşmelerden Hacıbektaş Belediyesi ve Anma Kurulu olarak çekilmiş bulunmaktayız.

Bu yıl düzenlenecek olan 57.Ulusal 31.Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri programımız 7 Ağustos Cuma günü yayınlanacak olup; 56 yıldır olduğu gibi 161718 Ağustos 2020 tarihinde, Hacıbektaş Belediyesi ve Anma Kurulu öncülüğünde, AleviBektaşi Kurum ve Kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olup; bunun dışında herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından gerçekleştirilecek her türlü etkinliğin alternatif olarak değerlendirileceğini bildirir, kamuoyunun takdirine sunarız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.