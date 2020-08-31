Ürgüp’te PTT şubesi karantinaya alındı

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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde hizmet veren PTT şubesinde bir personelin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından şube karantina altına alındı.

Alınan bilgilere göre, Ürgüp ilçe merkezinde bulunan PTT şubesinde görev yapan bir personelin Covid19 testinin pozitif çıkmasının ardından PTT şubesi karantinaya alındı. Karantinaya alınan PTT şubesindeki çalışanlar da İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün evlerinde karantinada kalacak.

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