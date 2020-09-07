Nevşehir’de PTT Kargo şubesi karantinaya alındı

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Nevşehir PTT Baş Müdürlüğüne bağlı PTT kargo şubesi korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

Nevşehir PTT Baş Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren PTT Kargo şubesi görevli bazı personellerinde korona virüs testlerinin pozitif çıkması sonrasında karantinaya alındı. PTT Kargo şubesine giden vatandaşlar kapıdan geri dönerken PTT Kargo şubesi girişinde ise “Covid19 sebebiyle kapalıyız” yazısı asılması dikkatlerden kaçmadı.

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