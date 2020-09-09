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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya bölgesini Ağustos ayında 158 bin 800 turist ziyaret etti

İHA

Kapadokya bölgesini Ağustos ayında 158 bin 800 turist ziyaret etti

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Ağustos ayında 158 bin 800 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Türkiye'nin peribacaları, kaya kiliseleri ve yer altı kent yerleşimleri ile en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesini Ağustos ayında 158 bin 800 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme açık bulundurulan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Açıksaray ve Mustafapaşa Ören Yeri, Nevşehir, Ürgüp, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Çavuşin, Gülşehir St. Jean, Mustafapaşa Constantin Eleni, Karanlık ve El Nazar Kiliseleri ile Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentlerini 158 bin 800 turist ziyaret etti. Turistlerden 48 bin 500’ü Hacıbektaş Veli Müzesi’ni ziyaret ederken, Zelve ören yerlerini 36 bin 10, Göreme Açık Hava Müzesi’ni 26 bin 223, Derinkuyu yeraltı şehrini 18 bin 299 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Kapadokya bölgesini Ağustos 2019 yılında ise 566 bin 33 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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