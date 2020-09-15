Nevşehir’de aranan 3 kişi tutuklandı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 10 ay hapis cezası ile aranan E.P., yaralama suçundan aranan ve hakkından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.K. ve nafaka hükümlerine uymamak suçundan aranan Z.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şahısta tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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