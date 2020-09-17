Eski kız arkadaşını tehdit eden şahıs tutuklandı

Nevşehir’de eski kız arkadaşını bıçakla tehdit eden şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, B.T. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak M.P.’nin kendisini elinde ki bıçakla kendisini tehdit ettiği yönünde ihbarda bulundu. Polis ekipleri tarafından bahse konu olan ikamet önünde bulunan M.P. yakalanarak gözaltına alındı. M.P.’nin yapılan üst aramasında 1 adet bıçak, 1 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeğin şarjör kısmında 14 adet dolu kartuş ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.P. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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