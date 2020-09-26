Nevşehir'de maske farkındalığı için sosyal deney



Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de maske kullanımı konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan sosyal deneyde, koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyleyerek eczane soran belediye görevlisine verilen farklı tepkiler, kameraya yansıdı.

Nevşehir Belediyesi, kent merkezinde maske duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturmak için sosyal deney yaptı. Deneyde belediye görevlisi, özellikle maske takmayan kişilerin yanına yaklaşıp, koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyleyerek, ilaç için eczane adresi sordu. Gizli kamera ile çekilen görüntülerde vatandaşların kimisi hemen maskesini takarak, kendilerini korumak için önlem aldı, kimisi de görevlinin yanından uzaklaştı. Maske takmadan otomobiliyle ilgilenen bir sürücü ise yanına yaklaşarak koronoavirüs hastası olduğunu söyleyen kişiyi araçtan aldığın sopayla kovaladı. Ekimlerde kimi zaman vatandaşlar testi pozitif çıkan vatandaşı sopa ile kovalamaya çalışırken kimi zaman maske takmayan vatandaşların maskeleri hızlı bir şekilde takarak kendilerince önlem aldığı gözlendi.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2020-09-26 11:36:00



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