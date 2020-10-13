Nevşehir Belediyesi, Hatay’a bir tır fidan gönderdi

Nevşehir Belediyesi tarafından Hatay’a bir tır fidan gönderildi.

Hafta sonu PKK’lı teröristlerce çıkartılan yangınların ardından sosyal medya hesaplarından Hatay için fidan kampanyası başlatan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Hatay’a bir tır fidan gönderdi.

İçerisinde bin 500 fidanın bulunduğu Tır’ın Hatay’a hareketinden önce Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne gelerek burada yükleme çalışmalarını izleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, kampanyaya destek veren belediye başkanı ve sivil toplum örgütlerine teşekkür etti.

Başkan Arı: “Ülkemizin farklı noktalarında ciddi sabotajlar, yangınlar var. Hatay ile birlikte bizim de ciğerimiz yanıyor. Bütün ülkenin ciğeri yandı. Bu ateş bu alçak saldırıyı yapanları yakacak haberleri yok. Yakılan ağaçlarımızın yerine daha fazlasını dikeriz, kuruyan ve yok olan akciğerlerimizi yeniden tamir ederiz ama bunları yapanlar cehennemde yanacaklar ve bu ateş bunların başına bela olacak.” dedi.

Hatay’da çıkan yangınların ardından bu bölge için gerek hükümetin gerekse ilgili bakanlıkların ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin gerekli hassasiyeti göstererek yaraları saracağını ancak kendilerinin de bu çalışmalara destek vermek istediklerini belirten Arı şöyle konuştu;

“Nevşehir’in şöyle bir özelliği var; ülkemizin herhangi bir noktasında ne zaman bir sorun olursa biz o noktada Nevşehirliler olarak yardıma koşar, elimizi uzatırız. Bunun örnekleri daha önce deprem bölgesinde, ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin tablet ve giyeceklerinin karşılanmasında gördük. Hatay’da çıkan yangınların ardından biz Nevşehirliler olarak Hatay’ın ve Hataylıların yanlarında olduğumuzu söylemiştik. Bunun için de sosyal medyada bir kampanya başlattık. Kısa sürede büyük destek gördü.”

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