Nevşehir Aile Hekimleri Derneği’nden grip aşısı açıklaması

Nevşehir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Hakan Gürbüz, grip aşısı olmak isteyen vatandaşların öncelikle ENabız’dan risk durumlarını sorgulamaları gerektiği belirtildi.

Nevşehir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Hakan Gürbüz yaptığı açıklamada, “Grip aşısını sadece yüksek risk grubundaki vatandaşlarımız yaptırabileceklerdir. Bu yüzden grip aşısı olmak isteyen vatandaşlarımızın öncelikle ENabız’dan risk durumlarını sorgulamaları gerekecektir. Yüksek riskli çıkmaları halinde hekimlerimizce kendilerine grip aşısı reçete edilebilecektir. Vatandaşlarımızın yüksek risk grubunda olmamaları durumunda ise kendilerine aşı reçete edilemeyecektir. Bakanlığımız sistemleri buna izin vermemektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızın polikliniklere ve aile hekimliği birimlerine gelmeden önce mağdur olmamaları ve pandemi riskine maruz kalmamaları açısından öncelikli olarak risk durumlarını ENabiz’dan kontrol etmeleri gerekmektedir. Yüksek risk grubunda olmayan vatandaşlarımızın ise Sağlık Bakanlığımızın duyurularımı takip etmeleri gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.

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