Acil Hayat Butonu ile kimsesiz yaşlılar güvende

Nevşehir Belediyesi, yalnız yaşayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar için Acil Hayat Butonu projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlar, acil durumlarda tek tuşla belediyeden yardım talep edebilecek.

Nevşehir Belediyesi, şehirde yalnız yaşayan, bakıma muhtaç kişilerin hayatını kolaylaştırmak ve güvende olduklarını hissettirmek amacıyla yeni bir uygulama başlattı.

Sosyal Belediyecilik hizmetleri kapsamında geliştirilen projeyle yalnız yaşayan yaşlı bireylerin evlerine Nevşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi’ne doğrudan ve kesintisiz iletişim kurması amacıyla akıllı çağrı sistemi kuruldu.

Bu sistem ile vatandaşlar, yardıma ihtiyaç duyduklarında ve acil durumlarda evlerinde bulunan butona basarak belediyeden 7/24 hizmet alabiliyor.

Telefon çevirme zahmetini ortadan kaldıran uygulamada belediye görevlileri ile tek tuşla sesli görüşme yapabilen ihtiyaç sahiplerinin adres ve konum bilgileri de Nevşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi’ne ulaşıyor.

Çağrı merkezi ile yapılan görüşme sonunda belediye ekipleri elektrik ve su arızasının giderilmesi, ilaç ve temel gıda maddelerinin alımı, hastaneye ulaşım gibi talepler için harekete geçerek ihtiyaç sahiplerinin bulunduğu eve gidiyor.

Tıbbi yardım taleplerinde ise çağrı merkezi görevlileri ilgili yaşlıların adres bilgilerini 112 Acil Yardım ekipleri ile paylaşarak ihtiyaç sahibi kişilerin evlerine ambulans yönlendiriyor.

Nevşehir Belediye başkanı Rasim Arı, Acil Hayat Butonu Projesi ile şehirde kimsenin sahipsiz kalmamasını hedeflediklerini belirterek, kısa sürede çok sayıda vatandaşa ulaşarak dertlerine derman olduklarını söyledi.

Arı, “Rabbime hamdolsun seçim döneminde verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler 'Şehrimizde kimse sahipsiz kalmayacak’ dedik. Şükürler olsun vatandaşlarımıza umut olmaya devam ediyoruz. Onların hayata daha güvenli bakması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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