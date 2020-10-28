Nevşehir´de sığırcıkların dansı

Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR´in Avanos ilçesinde sığırcık kuşlarının gökyüzünde dans edercesine toplu halde uçuşu, güzel görüntüler oluşturdu.
Avanos ilçesinde sığırcık kuşları, gökyüzünde görsel şölen yaşattı. Sığırcıkların uyum içinde toplu halde aynı anda aynı yöne uçmaları, görenlerin ilgisini çekti. Bir süre bölgede uçan kuşlar, daha sonra uzaklaştı.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Metin YILDIRIM
2020-10-28 20:03:55
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