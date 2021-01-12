Nevşehir’de polis uyuşturucuya geçit vermiyor

WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve resmi ekipler tarafından uyuşturucuya geçit verilmiyor.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ve resmi ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonrasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında toplamda 20 gram metafetamin, 11,13 gram esrar, 2 adet kesici alet ele geçirilirken şüpheliler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmesinin ardından 9 kişiye adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.