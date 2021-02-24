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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir’de ilk kez kapalı tüp mide ameliyatı yapıldı

İHA

Nevşehir’de ilk kez kapalı tüp mide ameliyatı yapıldı

Nevşehir Devlet Hastanesinde ilk kez Obezite ve Metabolizma Cerrahisi Laporoskopik Sleeve Gastrektomi (kapalı tüp mide) ameliyatı gerçekleştirildi.
Nevşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğini Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Yavuz ve ekibi tarafından yapılan başarılı ameliyatla uzun süredir kilo veremeyen genç bayan hastanın midesinin yaklaşık üçte ikilik bölümü alındı. Nevşehir’de ilk kez kapalı tüp mide ameliyatını gerçekleştiren Op. Dr. Mustafa Yavuz açıklamasında hastanın bir ayda 20 kilo 4 ay sonunda ise 45 kilo verdiğini söyledi. Yavuz, “Nevşehir Devlet Hastanesin Genel Cerrahi kliniğine gelen 25 yaşındaki E.S. adlı genç bayan hastamız kilo veremediği için bize başvurdu. Yapılan tetkiklerde 113 kilo, 40 vücut kitle indeksine sahip olduğu görüldü. Hastamıza alternatif diğer yöntemlerle diyet ve egzersizle kilo verememesi ve bu durumdan mustarip olması üzerine gerekli tetkik ve incelemeleri tamamlandıktan sonra endokrinoloji açısından da uygun görülmesinden sonra tüp mide ameliyatı yapılmasına karar verdik. Gayet başarılı bir şekilde tamamlanan operasyondan sonra hasta taburcu edildi. Hastamız 1 ayda yaklaşık 20 kilo verdi. 4 ay sonunda 45 kilo vererek ciddi bir rahatlama sağladı. Yaptığımız bu ameliyat estetik amaçlı değil, insanların fazla kilo problemini ve bunun getirdiği sıkıntıları çözmeye yöneliktir" diye konuştu.

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