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Nevşehir Emniyeti KGYS sisteminden denetleme yaptı

İHA

Nevşehir Emniyeti KGYS sisteminden denetleme yaptı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kent Yönetim Sistemleri Sistemi üzerinden denetim gerçekleştirdi.
Nevşehir il genelinde 4 personelin katıldığı özel Kent Yönetim Sistemleri sistemi üzerinden Denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 27 araç sürücüsü kontrol edildi. 6 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 19 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 2 araç sürücüsüne ise diğer maddelerden idari para cezası kesildi.

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