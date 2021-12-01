Nevşehir Emniyeti KGYS sisteminden denetleme yaptı

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Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kent Yönetim Sistemleri Sistemi üzerinden denetim gerçekleştirdi.

Nevşehir il genelinde 4 personelin katıldığı özel Kent Yönetim Sistemleri sistemi üzerinden Denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 27 araç sürücüsü kontrol edildi. 6 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 19 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 2 araç sürücüsüne ise diğer maddelerden idari para cezası kesildi.

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