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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kitap fuarı kapılarını açtı

İHA

Kitap fuarı kapılarını açtı

Nevşehir’de kitapseverlerin heyecanla beklediği Nevşehir Belediyesi Kitap Fuarı törenle açıldı.
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kitap Fuarı düzenlenen törenle kapılarını açtı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Havuzu yanındaki etkinlik alanında gerçekleştirilen fuarın açılışına Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ile birlikte AK Parti Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdikleri fuarın açılış töreninin ardından Belediye Başkanı Savran, fuar içerisinde yer alan yayınevlerinin stantlarını ziyaret ederek öğrenciler ve vatandaşlarla sohbet etti. Serdar Tuncer, Bekir Develi, Ahmet Turgut, Mehmet Ercan, Çağlayan Yılmaz, Şükrü Erbaş, Saniye Bencik Kangal, Nazan Arısoy ve Ercan Kesal gibi birbirinden ünlü yazar ve şairlerin de okuyucularıyla buluşacağı fuarın 12 Aralık Pazar gününe kadar süreceğini kaydeden Savran, etkinlik takvimi süresince panel, söyleşi ve imza günleri de düzenleneceğini açıkladı.
Fuarın her akşam saat 21.00’a kadar açık kalacağını belirten Savran tüm Nevşehirlileri fuara davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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