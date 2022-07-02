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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yumurta üretimi durma noktasında

İHA

Yumurta üretimi durma noktasında

Nevşehir’de bulunan yumurta üreticileri; girdi maliyetlerindeki yüksek fiyatlar nedeniyle yakın bir tarihte üretimi durduracaklarını söyledi.
Son zamanlarda yükselen dolar kuru nedeniyle tüm kalemlerdeki fiyat artışı, yumurta üreticilerini de olumsuz etkiledi. Kozaklı ilçesinde bulunan ve günlük 100 bin yumurta üreten çiftlik sahibi Ahmet Ünal; “Yumurta maliyetlerimiz 1 lira 50 kuruş seviyesinde. Toptan satışımız ise 70 kuruştan yani 1 koli yumurta 21 lira. Yüzde 100'ün üzerinde zarar ediyoruz. Bunun nedeni de girdilerin ve yem maliyetlerinin yüksek olması. Devlet, bizi yemde desteklemesi lazım. Yumurta fiyatları yeme göre düşük kalıyor. 1997 yılında başladığım yumurta sektöründe şu an günlük 100 bin yumurta üretimim var. Türkiye'de yumurta üretiminde dengesiz bir büyüme var. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında 300 bin lira borcum vardı. Şu an yem fabrikasına 6 milyon 500 bin lira borcum var. Yumurta sektörü içler acısı. Müthiş bir zararımız söz konusu. Bu zararımızı devletimizin görmesi gerekiyor" dedi.

"Dayanacak gücümüz kalmadı"
Yakın bir tarihte üretimi durdurmayı düşündüklerini söyleyen Ahmet Ünal; “Bankadan aldığımız krediyi ödeyemiyoruz. Tekrar farklı bankadan kredi kullanarak diğer bankaya olan borcu borçla kapatıyoruz. Dayanacak gücümüz kalmadı. Benim 15 günlük bir sürem kaldı. Eğer böyle devam ederse tavukları kestirmeye bile gücüm kalmadı. Yurt dışında devletler üreticisini destekliyor. Kullanılan kredilerden devlet faiz almıyor. Ayrıca daha düşük miktarda ödeme yaptırıyor ve işine devam etmesini sağlıyor. Türkiye’de faiz oranları çok yükseldi" ifadelerini kullandı.

"Türkiye yumurta ithal edebilir"
Ünal konuşmasını; “Sektörün son günlerindeyiz. Daha önce yurt dışına yumurta ihraç ediyorduk. Girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı ihracat da yapamıyoruz. Bundan üç ay önce yumurta nakliyesi 3 bin lira iken şu an 10 bin lira oldu. Nakliye bile yapamaz duruma geldik. Yumurta sektörü bir ay daha böyle devam ederse ihracat yapmayı bırakın, Türkiye yumurta ithalatına bile başlayabilir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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