Beşiktaş, korona virüs salgınına önlem almak amacıyla önemli bir adım attı. Siyah-beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri girişine dezenfekte kabini yerleştirdi. Teknik heyet ve futbolcular ile tesis personeli, pandeminin tesis hayatına yansımaması için otomatik dezenfekte kabinini kullanmaya başladı.
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