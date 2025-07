New York belediye başkan adayı Mamdani: Mücadelem bu kentte yaşamaya gücü yetmeyenler için ABD'nin New York kentinde düzenlenen Demokrat Partinin belediye başkanlığı ön seçimlerini kazanan Müslüman aday Zohran Mamdani, New York'u halkın her kesimi için uygun fiyatlı hale getireceğini ve kentteki sınıfsal eşitsizliğin önüne geçeceğini belirterek "Ben işçi sınıfı için savaşıyorum. Mücadelem, bu kentte yaşamaya gücü yetmeyen emekçiler için." dedi.

Anadolu Ajansı Giriş: 03.07.2025 - 10:59 Güncelleme: 03.07.2025 - 10:59 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL