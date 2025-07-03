New York belediye başkan adayı Mamdani: Mücadelem bu kentte yaşamaya gücü yetmeyenler için

New York'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Mamdani, seçim kampanyasının tamamının, ABD'nin en pahalı kenti olan New York'u halkın her kesimi için uygun fiyatlı hale getirmek ve sınıfsal eşitsizliği ortadan kaldırmak üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Çabalarının kent sakinlerinin maddi olarak karşılayabilecekleri ve güvende hissedebilecekleri bir yerde yaşamaları yönünde olduğunu vurgulayan Mamdani, bunu, kentin dokusuna saldırmaya çalışan ABD Başkanı Donald Trump yönetimine rağmen yapacağının altını çizdi.

Mamdani, "Ben işçi sınıfı için savaşıyorum. Mücadelem, bu kentte yaşamaya gücü yetmeyen emekçiler için." dedi.

Trump'a yönelik eleştiri

Başkan Trump'ın kendisini sınır dışı edeceğine yönelik sözlerini anımsatan Mamdani, "Donald Trump bana saldırıyor çünkü emekçilere karşı yürüttüğü savaşı unutturmak istiyor. Ancak biz buna karşı mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Mamdani, Trump'ın kendisini hedef alan söylemlerde bulunmasını nedeninin, kamuoyunun dikkatini "artan yaşam maliyeti, gıda ve konut fiyatları" gibi konulardan başka yöne çekmek olduğunu belirtti.