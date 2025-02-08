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        Haberler Dünya New York Bölge Mahkemesi'nden Elon Musk'a kötü haber: Erişim durduruldu | Dış Haberler

        New York Bölge Mahkemesi'nden Elon Musk'a kötü haber: Erişim durduruldu

        ABD'de Demokratların ağırlıkta olduğu New York Bölge Mahkemesi, Başkan Donald Trump tarafından kurulan ve liderliğini Elon Musk'ın yaptığı Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) ABD Hazine Bakanlığı veritabanına erişimini engelleyen bir karar aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 16:02 Güncelleme: 08.02.2025 - 16:02
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        Mahkemeden Elon Musk'a kötü haber: Erişim durduruldu
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        ABD mahkemesi, hassas ve gizli bilgilerin uygunsuz bir şekilde ifşa edilebileceği riskini gerekçe göstererek, dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın liderliğini yürüttüğü Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın hükümet sistemlerine erişimini durdurdu.

        Manhattan'daki ABD Bölge Yargıcı Paul Engelmayer, çoğunluğu Demokratlar tarafından yönetilen 19 ABD eyaletinden oluşan bir koalisyonun Musk'ın Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın Hazine Bakanlığı sistemlerine erişmek için yasal yetkisi olmadığını savunarak dava açmasının ardından bu kararı verdi.

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