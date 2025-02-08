New York Bölge Mahkemesi'nden Elon Musk'a kötü haber: Erişim durduruldu

ABD mahkemesi, hassas ve gizli bilgilerin uygunsuz bir şekilde ifşa edilebileceği riskini gerekçe göstererek, dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın liderliğini yürüttüğü Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın hükümet sistemlerine erişimini durdurdu.

Manhattan'daki ABD Bölge Yargıcı Paul Engelmayer, çoğunluğu Demokratlar tarafından yönetilen 19 ABD eyaletinden oluşan bir koalisyonun Musk'ın Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın Hazine Bakanlığı sistemlerine erişmek için yasal yetkisi olmadığını savunarak dava açmasının ardından bu kararı verdi.