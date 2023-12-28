New York'ta asbest alarmı

ABD'nin New York kentinde yer alan Manhattan'ın İkinci ve Üçüncü Caddeleri buhar borusu sızıntısından kaynaklanan asbest endişesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

İnceleme sonucunda testlerde şu ana kadar asbest belirtisi görülmediğini söylense de yine de bölgedeki insanlardan içeride kalmaları ve maske takmalarını istendi.

New York Belediye Başkanı sızıntının sabah 6 civarında gerçekleştiğini söyledi ancak kaynaklar CBS New York'a itfaiyecilerin yaklaşık 11 saat önce bölgede olduğunu söyledi.

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Enerji firması Con Ed, Çarşamba günkü sızıntıyla bağlantılı bir patlama olmadığını, bu nedenle kimsenin yaralanmadığını söyledi.