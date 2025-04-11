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        Haberler Dünya New York'ta helikopter Hudson Nehri'ne düştü! | Dış Haberler

        New York'ta helikopter Hudson Nehri'ne düştü!

        New York'ta bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopter düştü. ABD basınında yer alan haberlerde, helikopterin yüksek ihtimalle turistik amaçlarla kullanıldığı ifade edilirken, kazada 6 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.04.2025 - 08:04 Güncelleme: 11.04.2025 - 08:06
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        New York'ta bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopterin düştüğü bildirildi, kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

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        New York Polis Departmanı (NYPD), kazayı sosyal medya platformu hesabından yaptığı bir açıklamayla duyurdu.

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        Açıklamada, Hudson Nehri'ne bir helikopter düştüğü, kaza nedeniyle bölgeye ilk yardım ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.

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        ABD basınında yer alan haberlerde, helikopterin yüksek ihtimalle turistik amaçlarla kullanıldığı belirtildi.

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        İspanya'dan gelen bir aile hayatını kaybetti

        New York Belediye Başkanı Eric Adams, düzenlediği basın toplantısında, kazada 3'ü yetişkin, 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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        Helikopterde pilotun yanı sıra İspanya'dan New York'u gezmeye gelen bir ailenin bulunduğunu kaydeden Adams, kazanın nedenini tespit etmek için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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        NYPD Komiseri Jessica Tisch ise 4 kişinin kaza mahallinde, 2 kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini söyledi.

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        Kurbanların ailelerine bilgi verme sürecinde olduklarını aktaran Tisch, hayatını kaybedenlerin isimlerini açıklamadı.

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        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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