New York'ta helikopter kazası: 6 kişi öldü

New York'ta helikopter kazası: 6 kişi hayatını kaybetti
New York'ta gerçekleşen helikopter kazasında 6 kişi hayatını kaybetti. Helikopterin Hudson Nehri'ne düştüğü bildirildi.
New York'ta bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopterin düştüğü bildirildi.
New York Polis Departmanı (NYPD), kazayı sosyal medya platformu hesabından yaptığı bir açıklamayla duyurdu.
Associated Press'e göre kazada 6 kişi hayatını kaybetti.
Açıklamada, Hudson Nehri'ne bir helikopter düştüğü, kaza nedeniyle bölgeye ilk yardım ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.
Kazanın nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
ABD'deki uçak kazaları arttı
29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir yolcu uçağıyla "Black Hawk" tipi askeri helikopter çarpışmış, kazada 67 kişi hayatını kaybetmişti.
1 Şubat'ta Philadelphia kentinde hava ambulansının bir alışveriş merkezi yakınına düşmesi sonucu uçaktaki 6 kişi ölmüştü.
17 Şubat'ta da Delta Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı, Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir havalimanına inişi sırasında ters dönmüş, 80 kişi taşıyan uçaktaki yolculardan 18'i yaralanmıştı.