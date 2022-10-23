New York'ta saldırıya uğramıştı: Yazar Rüşdi bir gözünü kaybetti

Dünyada büyük protestolara ve ölüm tehditlerine maruz kalan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi, 12 Ağustos günü ABD'nin New York kentinde düzenlenen bir konferansta sahnedeyken saldırıya uğramıştı. Rüşdi'nin bir gözünü kaybettiği ve bir elini de kullanamadığı bildirildi.

Konferans sırasında bir kişi sahneye çıkarak bir kişi, Rüşdi'ye yumruk atmış, ardından bıçaklamıştı.

Saldırının ardından Rüşdi'nin menajeri Andrew Wylie, yazarın aldığı bıçak darbeleri nedeniyle bir kolundaki sinirlerin ve karaciğerinin zarar gördüğünü ve bir gözünü kaybedebileceğini belirtmişti.