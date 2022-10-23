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New York'ta saldırıya uğramıştı: Yazar Salman Rüşdi, bir gözünü kaybetti, bir elini kullanamıyor

Ağustos ayında New York'ta düzenlenen bir konferansta saldırıya uğrayan Hint asıllı Britanyalı yazar Salman Rüşdi'nin bir gözünü kaybettiği, bir elini de kullanamadığı ifade edildi.

New York'ta saldırıya uğramıştı: Yazar Salman Rüşdi, bir gözünü kaybetti, bir elini kullanamıyor
New York'ta saldırıya uğramıştı: Yazar Rüşdi bir gözünü kaybetti
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HABERTURK.COM

Dünyada büyük protestolara ve ölüm tehditlerine maruz kalan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi, 12 Ağustos günü ABD'nin New York kentinde düzenlenen bir konferansta sahnedeyken saldırıya uğramıştı. Rüşdi'nin bir gözünü kaybettiği ve bir elini de kullanamadığı bildirildi.

Konferans sırasında bir kişi sahneye çıkarak bir kişi, Rüşdi'ye yumruk atmış, ardından bıçaklamıştı.

Saldırının ardından Rüşdi'nin menajeri Andrew Wylie, yazarın aldığı bıçak darbeleri nedeniyle bir kolundaki sinirlerin ve karaciğerinin zarar gördüğünü ve bir gözünü kaybedebileceğini belirtmişti.

BİR GÖZÜNÜ KAYBETTİ, BİR ELİNİ KULLANAMIYOR

El Pais'e konuşan Wylie, Rüşdi'nin bir gözünü kaybettiğini ve bir elini de kullanamadığını söyledi. Wylie, "Yaraları çok derindi. Ve maalesef bir gözü görme yetisini kaybetti. Elindeki sinirler kesildiği için bir elinde kalıcı zarar oluştu. Kullanamıyor bir elini. Göğsünde ve üst bedeninde de 15 yarası vardı." dedi.

SALDIRGAN 24 YAŞINDA: HADİ MATAR

ABD medyasının New York Eyalet Polisine dayandırdığı bilgilere göre, Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için sahneye çıktığı esnada Rüşdi'ye saldıran kişinin, 24 yaşındaki Hadi Matar isimli şahıs olduğu öğrenildi.

New Jersey'in Fairview semtinde ikamet ettiği belirtilen Matar'ın, Rüşdi'ye saldırı planı çerçevesinde yaklaşık 7 saat uzaklıkta, New York'un Kanada sınırı yakınlarındaki Chautauqua Enstitüsü'ne gittiği kaydedildi.

SALMAN RÜŞDİ KİMDİR?

Hindistan doğumlu İngiliz yazar, 1981 yılında Booker Ödülü de aldığı Geceyarısı Çocukları romanıyla ünlendi. Kitap yalnızca İngiltere'de bir milyonun üzerinde sattı.

Yazar daha sonra 1993'te Booker of Bookers ve 2008'de Best of Booker ödüllerini aldı.

Rüşdi'nin sürrealist, post-modern romanı Şeytan Ayetleri kitabı 1988'de basılır basılmaz büyük bir öfke doğurdu, yasaklanma çağrıları yapıldı.

İran lideri Ayetullah Humeyni, yazar hakkında ölüm fetvası çıkarttı ve "Rüşdi'nin başına" 3 milyon dolar ödül koydu. Bu durum kitabı başka bir boyuta, diplomatik krizlere taşıdı.

Dünya çapında, çevirmenler ve gösterilerde ölenler dahil 59 kişi bu konuyla bağlantılı olarak hayatını kaybetti.

Rüşdi pek çok Müslüman tarafından "kafir" ilan edilirken bazı kesimler tarafından da ifade özgürlüğünün temsilcisi oldu.

İran hükümeti o zamandan beri Humeyni'nin kararnamesinden uzaklaşsa da Rüşdi karşıtlığı devam ediyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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