New York'ta saldırıya uğramıştı: Yazar Rüşdi bir gözünü kaybetti

Dünyada büyük protestolara ve ölüm tehditlerine maruz kalan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi, 12 Ağustos günü ABD'nin New York kentinde düzenlenen bir konferansta sahnedeyken saldırıya uğramıştı. Rüşdi'nin bir gözünü kaybettiği ve bir elini de kullanamadığı bildirildi.

New Jersey'in Fairview semtinde ikamet ettiği belirtilen Matar'ın, Rüşdi'ye saldırı planı çerçevesinde yaklaşık 7 saat uzaklıkta, New York'un Kanada sınırı yakınlarındaki Chautauqua Enstitüsü'ne gittiği kaydedildi.

ABD medyasının New York Eyalet Polisine dayandırdığı bilgilere göre, Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için sahneye çıktığı esnada Rüşdi'ye saldıran kişinin, 24 yaşındaki Hadi Matar isimli şahıs olduğu öğrenildi.

SALMAN RÜŞDİ KİMDİR?

Hindistan doğumlu İngiliz yazar, 1981 yılında Booker Ödülü de aldığı Geceyarısı Çocukları romanıyla ünlendi. Kitap yalnızca İngiltere'de bir milyonun üzerinde sattı.

Yazar daha sonra 1993'te Booker of Bookers ve 2008'de Best of Booker ödüllerini aldı.

Rüşdi'nin sürrealist, post-modern romanı Şeytan Ayetleri kitabı 1988'de basılır basılmaz büyük bir öfke doğurdu, yasaklanma çağrıları yapıldı.

İran lideri Ayetullah Humeyni, yazar hakkında ölüm fetvası çıkarttı ve "Rüşdi'nin başına" 3 milyon dolar ödül koydu. Bu durum kitabı başka bir boyuta, diplomatik krizlere taşıdı.

Dünya çapında, çevirmenler ve gösterilerde ölenler dahil 59 kişi bu konuyla bağlantılı olarak hayatını kaybetti.

Rüşdi pek çok Müslüman tarafından "kafir" ilan edilirken bazı kesimler tarafından da ifade özgürlüğünün temsilcisi oldu.

İran hükümeti o zamandan beri Humeyni'nin kararnamesinden uzaklaşsa da Rüşdi karşıtlığı devam ediyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.