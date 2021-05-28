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New York'taki Ortodoks Yahudiler İsrail'i protesto etti

ABD'nin New York kentinde Ortodoks Yahudiler İsrail yönetimi ve politikalarını protesto etti. Yüzlerce Ortodoks Yahudi, İsrail'in Filistinlilere karşı saldırılarını kınadı

New York'taki Ortodoks Yahudiler İsrail'i protesto etti
New York'taki Ortodoks Yahudilerden İsrail protestosu
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AA

New York'ta yüzlerce Ortodoks Yahudi, İsrail'in Filistinlilere karşı saldırılarını kınamak ve Filistinlilere destek olmak için yürüdü.

Ellerinde taşıdıkları "Siyonizm karşıtlığı Yahudi karşıtlığı değildir." yazılı dövizlerle Brooklyn Köprüsü'nde yürüyen göstericiler, "İsrail Devleti, Yahudileri temsil etmiyor." sloganları attı.

AA'nın haberine göre; Ortodoks Yahudi toplumu liderlerinden Haham Hershel Klar da yaptığı açıklamada, son dönemde İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerginliğin kendi toplumlarına da yansıdığını belirterek, "Tüm Yahudilerin İsrail devletini desteklediği düşünülüyor ama aslında durum bu değil. Bizim toplumumuz İsrail'e karşı ve savaşlarını kınıyor." ifadesini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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