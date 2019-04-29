Perşembe günkü baskısında çıkan ve Netanyahu'yu "Trump'ı yönlendiren bir köpek" gibi gösteren karikatürün tepki çekmesinin ardından gazeteden özür dilenen açıklama geldi.

Gazeteden bugün yapılan açıklamada, söz konusu karikatürün "antisemitik mecazlar içerdiği" belirtilerek, "Bu görsel çirkindi ve bu karikatürün yayımlanmasına izin verilmesi yanlış bir karardı" ifadesi kullanıldı.

Karikatürün yayımlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları karikatürü "antisemitik" olduğu gerekçesiyle eleştirmiş ve New York Times'a tepki göstermişti.