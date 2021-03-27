Tek makaleden 563 bin dolar kazandı! 0:00 / 0:00

AA

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’ta köşe yazarı Kevin Roose, 'Bunu Blockchain üzerinden satın alın' başlıklı köşe yazısını NFT olarak 563 bin dolara (4 milyon 578 TL) satışa çıkardı.

AA'nın haberine göre Roose, gazetedeki yazısında dijital varlıkların satışlarının gerçekleştiği NFT sistemine değinerek, "Normalde köşe yazılarımda satış yapma iznim yok. Ancak bu seferki bir istisna, çünkü satılık olan yazının kendisi. Bunun nedeni, kripto para birimi furyasının yeni sınırı olan NFT'lerin serbest dönen dünyasına katılmaya karar vermiş olmam" ifadesini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da takipçilerine seslenen Roose, "Teklif verin, gazetenin 170 yıllık tarihindeki ilk NFT'ye sahip olabilirsiniz" ifadelerini paylaştı.

Daha sonra Roose'nin makalesi, kendisine 'Farzin' adını veren bir koleksiyoncu tarafından 536 bin dolar değerindeki kripto para ile satın alındığı kaydedildi.

Yine Twitter hesabında, satış karşısında şaşkınlığını dile getiren Roose, “Hala bunun olduğuna gerçekten inanamıyorum” diye yazdı.

Roose, satıştan elde edilen geliri bir sosyal yardımlaşma kurumuna bağışlayacağını kaydetti.

ROBOT SOPHIA'NIN TABLOSU VE JACK DORSEY'İN PAYLAŞTIĞI İLK TWEET DE NFT İLE SATILMIŞTI

Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından 2016'da üretilen insansı robot Sophia'nın yaptığı tablo, açık artırmada 688 bin 888 dolara (5.5 milyon TL) NFT (Non-Fungible Token) formatında satılmıştı.

ABD’de kripto para yatırımcısı ve matematikçi Pablo Rodriguez-Fraile'ın sanat koleksiyonundaki 10 saniyelik video 6.6 milyona (49 milyon 155 bin TL) satılmıştı. Rekor fiyata satılan video, Beeple adlı bir sanatçı tarafından 2020 ABD seçimlerinin sanatsal bir yorumu olarak hazırlanmıştı.

Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey'in paylaştığı ilk tweet, açık artırma sürecinin ardından kripto para ile 2.9 milyon dolara satılmıştı.

NFT NEDİR?

'Takas edilemez jeton' anlamına gelen NFT (Non-fungible token),benzersiz dijital öğelerin sahipliğinin satın alınmasına veya satılmasına ve blok zinciri kullanılarak bunlara kimin sahip olduğunun takip edilmesine olanak sağlıyor. NFT, teknik olarak çizimleri, animasyonlu GIF'leri, şarkı veya video oyunlarındaki öğeler dahil olmak üzere dijital her şeyi kapsıyor.