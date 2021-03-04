Rekor fiyata sattı... 10 saniyeyle servet kazandı! 0:00 / 0:00

DHA

Dünya dijitalleşirken, kripto sanat pazarına ilgi günden güne artmaya başladı.

DHA'nın haberine göre son olarak ABD'nin New York kentinde yaşayan 32 yaşındaki kripto para yatırımcısı ve matematikçi Pablo Rodriguez-Fraile'ın ekim ayında 67 bin dolara satın aldığı ‘Crossroads’ adlı 10 saniyelik video 6.6 milyona (49 milyon 155 bin TL) satıldı.

Rekor fiyata satılan video, 2020 ABD seçimlerinin sanatsal bir yorumu olarak, Beeple olarak bilinen 39 yaşındaki Instagram sanatçısı Mike Winkelmann tarafından hazırlandı.

Videonun sanatın dijital dünyayla buluşmasında yeni bir adım olarak bilinen 'blockchain' tarafından doğrulandığı ifade edildi.

Öte yandan, yeni bir tür dijital varlık oluşturan bu tarz eserler 'Değiştirilemez Nominal' (non-fungible token-NFT) olarak biliniyor.

NFT'ler için bir serbest piyasa ortamı olan OpenSea platformunun aylık satışlarının ise şubat ayında 86.3 milyon dolara ulaştığı kaydediliyor.

NFT NEDİR?

Değişebilen varlıklar olan dolar, hisse senedi, bitcoin veya altın külçelerinin aksine 'değiştirilemez' NFT varlıklar her biri benzersiz ve biricik kalemleri ifade ediyor.

Elinizdeki bitcoin ile başkasının elindeki bitcoin aynı değer anlamına geliyor. Ancak her bir bitcoinin farklı değerde olduğunu düşünün. O zaman bu artık bir birim olmaktan ve transfer aracı olmaktan çıkıyor.

Aynı şeyden çok sayıda olabilmesine rağmen aralarından birinin orijinalliği ve sahipliğinin kesin olarak bilinebilmesi NFT varlık olarak özetleniyor.

NFT'ye örnek olarak dijital sanat eserleri, spor kartları, internetteki domain adı ve IP adresi olarak bulunan sanal arazi parçaları veya kripto para birimi için kullanılan cüzdan adları verilebiliyor.