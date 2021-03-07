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HaberlerTeknolojiBir tweet'ten 2.5 milyon dolar kazandı! NFT nedir?
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Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey ilk tweet'ini NFT olarak 2.5 milyon dolara sattı

Piyasalarda Bitcoin çılgınlığı devam ederken, blokzincir teknolojisinin bir ürünü olan ve koleksiyon değerine sahip şeylerin dönüştürüldüğü NFT'ler milyonlarca dolara alıcı bulmaya başladı. Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey tarafından, 2006 yılındaki ilk tweet açık artırmayla 2.5 milyon dolara alıcı buldu

Bir tweet'ten 2.5 milyon dolar kazandı! NFT nedir?

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, platformda atılan ilk mesaj olan kendisine ait 21 Mart 2006 tarihli "Twitter'ımı kuruyorum" mesajını açık artırmayla sattı.

Blokzincir teknolojisi üzerinde eşi benzeri bulunmayan varlıkları temsil eden kriptografik bir token türü olan NFT (değiştirilemez token) şeklinde satışa sunulan ilk tweet için en yüksek teklif 2.5 milyon dolar oldu. Aralarında Elon Musk, Kamala Harris gibi pek çok ünlü simaya ait Twitter mesajlarının da satıldığı Valuables isimli bir platformda açık artırmaya çıkarılan ilk tweet artık Bride Oracle CEO'su Sina Estavi'nin.

Bir nevi kripto koleksiyon olarak adlandırılabilecek NFT'ler, benzersiz ya da sınırlı bir varlığın yaratıcısı tarafından şifrelenerek imzalanmış ve doğrulanmış dijital sertifikası olarak tanımlanabilir.

Gittikçe popüler hale gelen NFT'ler milyonlarca dolara alıcı bulabildiği gibi daha küçük "telif" ücretleri karşılığında da satılabiliyor. Özellikle tanınmış simalar ve influencer olarak bilinen kişiler içeriklerini ya da ürünlerini NFT haline dönüştürerek satabiliyor. 2021 Mart ayı itibarıyla NFT sektörünün büyüklüğü 385 milyon dolara ulaştı.

Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil, kendi adına tasarlattığı forma ve krampon tasarımlarını ve Mesut Özil avatar serisini, Youtuber Logan Paul kendisinin yer aldığı Pokemon kartlarını birkaç bin dolara satmıştı.

2011 yılındaki bir video ise Nifty Gateway platformunda 6.6 milyon dolara alıcı bulurken, müzisyen Grimes aralarında videoların da bulunduğu çeşitli eserlerini satarak 5 milyon doların üzerinde gelir elde etmişti.

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'nin attığı ilk tweet en pahalı NFT'ler arasına girdi. 2021 yılında değeri 50 bin doları aşan Bitcoin desteğiyle bilinen Dorsey, dijital ödeme şirketi Square üzerinden geçen ay 3 bin 318 BTC satın alarak adından bahsettirmişti.

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