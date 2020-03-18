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New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının eyalette 45 gün içinde zirveye çıkmasının beklendiğini belirtti.

Basın toplantısında konuşan Cuomo, ülke genelinde en fazla vakanın görüldüğü New York'taki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Koronavirüs salgını 45 gün içinde zirveye çıkabilir" ifadesini kullanan Cuomo, beş bölgeden oluşan New York City'nin karantina altına alınacağı söylentilerine yönelik, "New York City'nin karantinaya alınacağını duyuyoruz, bu doğru değil ve olamaz, yasal olarak da olamaz. Hiçbir kent eyalet onayı olmadan karantinaya alınamaz ve hiçbir kenti karantinaya alma planım yok" dedi

KENTTE KORONAVİRÜS VAKALARI 800'Ü GEÇTİ

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, daha önce yaptığı açıklamada, New York City'yi karantina altına almayı düşündüklerini ifade etmişti.

De Blasio, düzenlediği basın toplantısında New York kentindeki koronavirüs vakalarının sayısının 800'ü geçtiğini söyledi.

New York City Konsey Sözcüsü Corey Johnson da bugün San Francisco'da olduğu gibi New York'ta da zorunlu karantina çağrısı yaptı.

Dünyanın en kalabalık şehirlerinden, 24 saat hareketin devam ettiği New York'ta koronavirüs sebebiyle restoran, bar, sinema, konser salonları, gece kulüpleri ve kafeler kapatılmıştı.