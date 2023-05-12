Ayrıca Arda Güler bu sezon 1500 dakika süre almazsa, 4.3 milyon sterline bu transferin biteceği aktarıldı. Ancak Fenerbahçe'nin kupa serüveni dolayısıyla bu sürenin dolacağı ve genç yıldızın fiyatı 17.3 milyon sterline çıkacağı aktarıldı. Newcastle'nın yaz sezonunda harcayak parası olduğunu ve transfer bedelinin artmasının sorun olmadığı da ayrıca belirtildi.