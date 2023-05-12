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Newcastle United, Fenerbahçe'nin iki futbolcusuna talip!

Premier Lig'de beklentilerin üstünde bir sezon geçiren Newcastle United, yeni sezon için çalışmalara şimdiden başladı. Geleceğe yönelik bir transfer politikası belirleyen Newcastle antrenörü Eddie Howe, Fenerbahçe'nin genç yıldızları Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu

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  • Newcastle United, Fenerbahçe'nin iki futbolcusuna talip! - Fenerbahçe Haberleri

    Fenerbahçe'nin iki kupa hedefi sürerken, genç yıldızlarının talipleri günden güne artıyor.
  • Newcastle United, Fenerbahçe'nin iki futbolcusuna talip! - Fenerbahçe Haberleri

    Başarılı bir sezon geçiren ve performanslarıyla göz dolduran Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'den Newcastle United talip oldu.
  • Newcastle United, Fenerbahçe'nin iki futbolcusuna talip! - Fenerbahçe Haberleri

    Geleceğe yönelik bir transfer politikasını benimseyen ve genç yetenekler arayan Newcastle United, Fenerbahçe'nin iki yıldızıyla ciddi şekilde ilgilendiği aktarıldı.
  • Newcastle United, Fenerbahçe'nin iki futbolcusuna talip! - Fenerbahçe Haberleri

    İngiliz basınından TEAMtalk'un haberine göre, Premier Lig'de beklentilerin üstünde bir sezon geçiren Newcastle'da teknik direktör Eddie Howe, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyor. Eddie Howe, Şampiyonlar Ligi'nde başarı getirebilecek bir kadro oluşturabilmek adına şimdiden harekete geçti.
  • Newcastle United, Fenerbahçe'nin iki futbolcusuna talip! - Fenerbahçe Haberleri

    Newcastle yetkililerinin, Dubai'de Arda'nın ailesiyle transfer için bir ön görüşme yaptığıda belirtildi.
  • Newcastle United, Fenerbahçe'nin iki futbolcusuna talip! - Fenerbahçe Haberleri

    Ayrıca Arda Güler bu sezon 1500 dakika süre almazsa, 4.3 milyon sterline bu transferin biteceği aktarıldı. Ancak Fenerbahçe'nin kupa serüveni dolayısıyla bu sürenin dolacağı ve genç yıldızın fiyatı 17.3 milyon sterline çıkacağı aktarıldı. Newcastle'nın yaz sezonunda harcayak parası olduğunu ve transfer bedelinin artmasının sorun olmadığı da ayrıca belirtildi.
  • Newcastle United, Fenerbahçe'nin iki futbolcusuna talip! - Fenerbahçe Haberleri

    Takıma kaliteli ayakları katmak isteyen teknik direktör Eddie Howe için Arda Güler'in uygun bir aday olduğu ifade edildi ve genç oyuncu için "Kesinlikle gelecekte en iyi oyunculardan biri olma potansiyeline sahip" yorumu yapıldı.
  • Newcastle United, Fenerbahçe'nin iki futbolcusuna talip! - Fenerbahçe Haberleri

    İngiliz medyasında dev kulüplerin ilgilendiği iki genç isim için en ciddi adayın Newcastle United olduğu da sık sık iddia ediliyor. 
  • Newcastle United, Fenerbahçe'nin iki futbolcusuna talip! - Fenerbahçe Haberleri

    Transfer iddiaları hakkında konuşan Eddie Howe, “Akıllıca yatırım yapmamız gerekiyor. Onları dünya sahnesine çıkmadan önce keşfetmek istiyoruz. Altına inip gençlerini bulup geliştirmemiz lazım. Yönü biliyorum” ifadelerini kullanmıştı.
  • Newcastle United, Fenerbahçe'nin iki futbolcusuna talip! - Fenerbahçe Haberleri

    Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler'in piyasa değeri transfermarkt verilerine göre 11 milyon euro olarak belirlendi.
  • Newcastle United, Fenerbahçe'nin iki futbolcusuna talip! - Fenerbahçe Haberleri

    Fenerbahçe formasıyla bu sezon 26 maça çıkan Arda Güler 5 gol 3 asistlik bir performans gösterdi.
  • Newcastle United, Fenerbahçe'nin iki futbolcusuna talip! - Fenerbahçe Haberleri

    23 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu ise geçen sürede piyasa değerini 1.5 milyon eurodan 15 milyon euroya çıkarmayı başardı.
  • Newcastle United, Fenerbahçe'nin iki futbolcusuna talip! - Fenerbahçe Haberleri

    Birçok pozisyonda oynayabilen Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli formayla bu sezon 43 maça çıktı. Çıktığı maçlarda ise 3 gol 3 asistlik bir katkı sağladı.
  • Newcastle United, Fenerbahçe'nin iki futbolcusuna talip! - Fenerbahçe Haberleri
  • Newcastle United, Fenerbahçe'nin iki futbolcusuna talip! - Fenerbahçe Haberleri

Haberi Hazırlayan : Özer Çak
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