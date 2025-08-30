Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Newcastle United, Nick Woltemade'yi kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Newcastle United, Nick Woltemade'yi kadrosuna kattı

        Newcastle United, Alman ekibi Stuttgart forması giyen 23 yaşındaki futbolcu, Nick Woltemade'i kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 13:19 Güncelleme: 30.08.2025 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Newcastle'dan 85 milyon Euro'luk transfer!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Newcastle United, İsveçli futbolcu Alexander Isak’ın takımdan ayrılması gündemdeyken kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İngiliz ekibi, Almanya Bundesliga temsilcisi Stuttgart forması giyen 23 yaşındali futbolcu Nick Woltemade’i kadrosuna kattığı açıkladı. Siyah-beyazlılar Alman futbolcunun 27 numaralı formayı giyeceğini bildirdi.

        Newcastle söz konusu transfer için Alman kulübüne 85 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

        Woltemade, geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla Bundesliga’da 22 maçta 12 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Devlet erkanı Anıtkabir'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 103. yıl mesajı
        Devlet erkanı Anıtkabir'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 103. yıl mesajı
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        "Ne mutlu Türk’üm diyene!"
        "Ne mutlu Türk’üm diyene!"
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Rüzgar azalıyor sıcaklık artıyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Rüzgar azalıyor sıcaklık artıyor!
        "Kazanın nedeni ben oldum"
        "Kazanın nedeni ben oldum"
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        "Tarifelerin çoğu yasa dışı"
        "Tarifelerin çoğu yasa dışı"
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        Transferde 'G.Saray' krizi!
        Transferde 'G.Saray' krizi!
        Dünyanın en güzel bisiklet yolları
        Dünyanın en güzel bisiklet yolları
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        Ciltteki kırmızı benleri hafife almayın!
        Ciltteki kırmızı benleri hafife almayın!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları