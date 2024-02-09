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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Nezihe Meriç hikayeleri İş Sanat'ta hayat bulacak

        Nezihe Meriç hikayeleri İş Sanat'ta hayat bulacak

        İş Sanat'ın ücretsiz şiir ve hikâye dinletilerinde bu ay Nezihe Meriç'in beş hikâyesi yer alıyor. "Yeşil, dalga dalga gölgeleniyor…" başlıklı dinleti 19 Şubat Pazartesi, saat 20.30'da  İş Kuleleri Salonu'nda edebiyatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 13:55 Güncelleme: 09.02.2024 - 13:55
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        Nezihe Meriç hikayeleri İş Sanat'ta
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        İş Sanat’ın edebiyatla müziği bir araya getirdiği ücretsiz şiir ve hikâye dinletilerinde bu ay Nezihe Meriç’in beş hikâyesi yer alıyor. “Yeşil, dalga dalga gölgeleniyor…” başlıklı dinleti 19 Şubat Pazartesi, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda edebiyatseverlerle buluşacak.

        Cumhuriyet döneminin ilk kadın yazarlarından olan Nezihe Meriç’in kaleminden çıkan "Çalgıcı", "Bazıları", "Kapalı Öykü-1", "Işın", "Sepetli Kadın" hikâyeleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek ve Aslı Yılmaz tarafından seslendirilecek.

        Eski bir radyo kayıt stüdyosu düzeninde sunulan dinletiyi, Atilla Birkiye düzenledi, Serdar Yalçın ise müzik yönetmenliğini üstlendi. Mehmet Birkiye’nin sahneye uyguladığı, edebiyat ve müziğin bir araya geleceği dinletiye Serdar Yalçın (piyano) Seda Subaşı (keman) ve Şemsa İdil Ural (çello) eşlik edecek.

        Ücretsiz etkinliğe katılım için www.biletix.com sitesinden rezervasyon yapabilirsiniz

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        #İş Sanat
        #Nezihe Meriç
        #Tilbe Saran
        #Kitap

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