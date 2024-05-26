Nicki Minaj Amsterdam'da uyuşturucu taşımaktan tutuklandı

Havaalanında olduğu anlaşılan 41 yaşındaki şarkıcı, girmesi istenen polis aracına gitmek istemediğini söyleyerek; "Şu anda bir avukata ihtiyacım var" diyor. Tüm karşı çıkmalarına rağmen şarkıcı polis aracına girerken görülüyor.

Nicki Minaj, İngiltere'de vereceği konsere geç kalacağından endişelenmeye başladığını söylediğinde bir polisin onu mümkün olan en kısa sürede yetişmesi gereken yere götürmeye çalışacağına dair güvence verdiği duyuluyor.