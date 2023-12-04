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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Nicolas Pepe'den Trabzonspor'a kötü haber! - Trabzonspor Haberleri

        Nicolas Pepe'den Trabzonspor'a kötü haber!

        Trabzonspor, Kayserispor maçında sakatlanan Nicolas Pepe'nin sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı. Fildişi Sahilli yıldızın en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 17:34 Güncelleme: 04.12.2023 - 17:34
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        Pepe'den Trabzonspor'a kötü haber!
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        Trabzonspor Kulübü, Kayserispor maçında sakatlanan Nicolas Pepe'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yayımladı.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Fildişi Sahilli yıldız futbolcunun sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.

        Pepe'nin sakatlığı nedeniyle 2 hafta formasından uzak kalması bekleniyor.

        Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Nicolas Pepe'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

        Beşir, "Futbol A Takımımızın Mondihome Kayserispor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Nicolas Pepe'nin bugün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst arka bölgesinde kas (hamstring grubu) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi."

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