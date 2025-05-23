Nicole Kidman, Donald Trump'ın gümrük vergisi kararına karşı Avustralyalı sinemacıları destekledi

Hollywood yıldızı Nicole Kidman, Donald Trump'ın ABD dışında çekilen Hollywood filmleri için yüzde 100'lük gümrük vergisi kararını açıklamasından sonra, ülkesi Avustralya'nın film ve televizyon sektörünü desteklediğini açıkladı. Trump, bu ayın başlarında ABD dışında çekilen Hollywood filmlerinin yüzde 100 gümrük vergisi ile karşı karşıya kalabileceğini duyurduğunda, uluslararası film ve TV sektörü alarma geçti.

Donald Trump, "Ticaret Bakanlığı'na ve ABD Ticaret Temsilciliği'ne, yabancı ülkelerde üretilen ve ülkemize gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini derhal başlatma yetkisi veriyorum. Filmlerin yeniden ABD'de yapılmasını istiyoruz" demişti. Trump, Amerikan film endüstrisinin, diğer ülkelerin film yapımcılarını cezbetmek için sunduğu teşvikler nedeniyle "çok hızlı bir şekilde öldüğünü" söylemişti. Bu karar ABD dışı ülkelerin stüdyo yöneticilerini şaşkına çevirirken, Hollywood'un daha düşük yapım maliyetleriyle film çektiği başka ülkelerdeki film endüstrilerinde de şok etkisi yaratmıştı.

"HER ŞEYİN AYNI KALMASINI UMUYORUZ"

Donald Trump'ın planı henüz uygulamaya geçmemişken, Nicole Kidman Avustralyalıların kendi yerel içeriklerini üretmeye devam etmesinin önemli olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, yeni röportajında, Trump'ın gümrük vergisi tehdidinden doğrudan bahsetmese de, büyük vergi kesintisinin, genellikle yerli içerik üretimini desteklemek için yabancılara güvenen içerik sektörü için olumsuz olacağını söyledi.

Nicole Kidman; "Sanıyorum çoğumuz şu anda her şeyin aynı kalmasını umuyoruz. Çünkü yayıncılarla ilgili ne olup bittiğinden emin değiliz. Çok fazla değişiklik oluyor" dedi.

Avustralya'nın film endüstrisi çalışanları, bu ayın başında Avustralyalı oyuncu Mel Gibson'a, kendilerini ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararına karşı koruması çağrısı yapmıştı. Trump'ın, başkan seçilmesinin ardından 'Hollywood elçisi' ilan ettiği Gibson'a seslenen sinemacılar, Trump'ın getirmek istediği yüksek gümrük vergilerinin, Avustralya'nın 1 milyar Avustralya Doları (650 milyon ABD Doları) değerindeki Hollywood pazarını mahvedebileceğini belirtmişti.

Öte yandan Hollywood stüdyoları, filmlerini ABD dışında çekerek düşük maliyetle tamamlamak yerine tüm filmleri ABD'de çekmek için daha fazla harcama yaparsa, bu maliyet yüksekliğinin tüketicilere, yani filmleri izleyen insanlara yansımasından endişe ediliyor.