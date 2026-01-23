Nicole Pardo Molina, Meksika'da silahlı kişilerce kaçırıldı

Sosyal medya içerik üreticisi Nicole Pardo Molina, 20 Ocak’ta Meksika'nın Sinaloa bölgesinde silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Molina'nın kamyonetinden indiği sırada başka bir aracın yanına yaklaştığı, araçtan inen iki kişinin kısa bir arbede sonrası genç kadını zorla kendi araçlarına bindirerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Olayın, bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldiği bildirildi. Gelişmeyi ilk duyuran kaynaklardan biri olan İspanyol gazetesi El País, saldırının bölgedeki kartel gerilimleriyle bağlantılı olabileceğine dikkat çekti.

Kaçırılma sonrası Sinaloa Başsavcılığı, kayıp kadınların bulunması için uygulanan Alba Protokolünü devreye soktu ve Molina için "Hayati tehlikesi olabilir, suç mağduru olma ihtimali vardır" ifadelerinin yer aldığı kayıp ilanı yayımladı.

Yetkililer tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, üç silahlı kişinin çalıntı beyaz bir araçla Molina'nın bulunduğu aracı durdurduğu, lastiklere çivili şerit attıktan sonra Molina'nın zorla kaçırdığı belirtildi. Sosyal medyada, özellikle TikTok'ta, olayın Los Mayos fraksiyonu ile bağlantılı olabileceğine dair iddiaların soruşturma kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.