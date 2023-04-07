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Nicolo Zaniolo'ya sürpriz telefon: "Seni alacağız"

Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor, Nicolo Zaniolo gündemden düşmüyor! İtalya basınında çıkan son dakika haberine göre İtalyan devinin transfer yetkilisi, Nicolo Zaniolo'yu arayarak transfer görüşmesi yürüttü! İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri

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  • Nicolo Zaniolo'ya sürpriz telefon: "Seni alacağız"

    Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo ülkesinde gündemden düşmüyor! 
  • Nicolo Zaniolo'ya sürpriz telefon: "Seni alacağız"

    Sarı-kırmızılı formayla çıktığı iki iç saha maçında da 2 gol atan İtalyan yıldızın talipleri de her geçen gün artıyor. 
  • Nicolo Zaniolo'ya sürpriz telefon: "Seni alacağız"

    Ülkesinde düzenli olarak manşetleri süsleyen Nicolo Zaniolo'yla ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. 
  • Nicolo Zaniolo'ya sürpriz telefon: "Seni alacağız"

    Milan Teknik Heyet Sorumlusu Paolo Maldini’nin, Galatasaray’ın yıldızı Nicolo Zaniolo’yu İstanbul’a gelmeden önce aradığı öne sürüldü.
  • Nicolo Zaniolo'ya sürpriz telefon: "Seni alacağız"

    Traftarların gönlünü kısa sürede kazanan Zaniolo için geçtiğimiz günlerde Milan ve Juventus'un devrede olduğu iddia edilmişti.
  • Nicolo Zaniolo'ya sürpriz telefon: "Seni alacağız"

    İtalyan basınındaki habere göre 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a transferinden saatler önce Milan Teknik Heyet Sorumlusu Maldini ile bir görüşme yaptı.
  • Nicolo Zaniolo'ya sürpriz telefon: "Seni alacağız"

     İddialara göre Maldini, Zaniolo'ya İstanbul'a hareket etmeden birkaç saat önce önümüzdeki yaz kendisi için yeni bir transfer girişiminde bulunacağını söyledi.
  • Nicolo Zaniolo'ya sürpriz telefon: "Seni alacağız"

    Maldını'nın bu görüşmede yıldız futbolcu Zaniolo'ya "Seni yazın alacağız" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
  • Nicolo Zaniolo'ya sürpriz telefon: "Seni alacağız"

    Zaniolo'nun Galatasaray ile imzaladığı sözleşmede 35 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. 
  • Nicolo Zaniolo'ya sürpriz telefon: "Seni alacağız"

    Milan'ın dışında İtalya'nın bir başka büyük kulübü Juventus'un da yıldız oyuncuyu transfer etmek için sırada beklediği öğrenildi.

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