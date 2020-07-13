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Nida Nur Yıldız olayı nedir? Boşandığı karısının özel görüntülerini mi paylaştı?

Nida Nur Yıldız olayı dün akşam Show Haber'de ekrana gelmesiyle sosyal medyada en çok tartışılan konular arasına girdi. Genç kadın Nida Nur Yıldız eski kocası Burak Etiler’in kendisine ait bazı mahrem fotoğraflarını arkadaş grubuna yaydığını iddia etti. Bu iddiadan sonra sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü.

Nida Nur Yıldız olayı

Mersin'de Nida Nur Yıldız isimli genç bir kadın, boşandığı eşi tarafından kendisine şantaj yapıldığını öne sürdü. Eski eşi Burak Etiler’in, mahrem videolarını WhatsApp gruplarında paylaştığını iddia eden ve savcılığa suç duyurusunda bulunarak şikayetçi olan Nida Nur Yıldız’a, sosyal medyadan da #BurakEtilerTutuklansın etiketiyle destek veriliyor.

Nida Nur Yıldız'ın iddiasına göre psikolojik şiddet gördüğü için ayrıldığı eski eşi, genç kadının özel görüntülerini WhatsApp grubunda arkadaşlarıyla paylaştı.

Nida Nur Yıldız, Show TV ana haber bülteninde olayın detaylarını anlattı: "Aynı yastığa baş koyduğum insanın aslında bir sapık olduğunu gördüm. Elin adamının telefonunda benim videom vardı. WhatsApp grubuna atıyor... Aynı yastığa bai koyduğum, güvendiğim, inandığım insanın aslında bir sapık olduğunu gördüm. Ablası tarafından arandım, senin kaderin iki dudağımın arasında. 'Sen bunun kıymetini bilemedin' dendi. Hiçbir kadının kaderi hiçbir canlının iki dudağının arasında olamaz." dedi.

Yıldız açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Eski eşim esnaftır, tezgahta duran 22-23 yaşlarındaki bir çocuk bana sosyal medyadan ulaştı. Videoyu eşimin ortağının telefonunda gördüğünü söyledi hatta görüntülerin içeriğini de anlattı. Benim gelin olarak gittiğim evde 3 kadının daha videosunu çekmiş. Beni evden kovduğunda o kadınları çağırıyordu."

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