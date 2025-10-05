Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Niğde'de ahırda çıkan yangında 170 koyun öldü

        Ahırdaki yangında 170 koyun öldü

        Niğde'nin Bor ilçesinde ahırda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle 170 koyun ölürken saman balyaları da zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 04:47 Güncelleme: 05.10.2025 - 04:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahırdaki yangında 170 koyun öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kemerhisar beldesi Seslikaya mevkisinde, Ali Kaçmaz'a ait ahırda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Alevler, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Yangın nedeniyle 170 koyun ölürken saman balyaları da zarar gördü.

        Ahır sahibi Ali Kaçmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ahırda 200'e yakın hayvanının olduğunu söyledi.

        Öğlen saatlerinde fabrikaya hayvanlara yem almaya gittiğini belirten Kaçmaz, "Şeker fabrikasına yem almaya gittim. Geldiğimde ahır yanmıştı. Jandarma ve itfaiye geldi. İçerde 200 hayvanımız vardı, 170-180'i yandı." diye konuştu.

        Kemerhisar Belediye Başkanı Ramazan Oya da Kaçmaz'a geçmiş olsun temennisinde bulundu.

        Kaçmaz'ın durumuyla ilgili ellerinden geleni yapacaklarını belirten Oya, "En kısa zamanda arkadaşımızın konumunu Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Valilik ve bizim de desteklerimizle eski haline getirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Niğde
        #niğde haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!
        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?