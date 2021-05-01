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Niğde'de erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı

Niğde'de tartıştığı erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Niğde'de erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı
Kız arkadaşını vurdu, hastaneye bırakıp kaçtı
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AA

İddiaya göre, K.Ç (23),erkek arkadaşı G.K (33) ile henüz belirlenemeyen nedenle telefonda tartışmaya başladı.

Bunun üzerine G.K, kız arkadaşının Efendibey Mahallesi Nagehan Sokak'taki evine gelerek kapıyı açmasını istedi.

Olumlu yanıt alamayan G.K, kapının arkasından tabancayla kız arkadaşına ateş etti.

Kapıyı açarak K.Ç'nin yaralandığını gören G.K, otomobiliyle kız arkadaşını, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinin önüne bırakarak kaçtı.

Ameliyata alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, kaçan şüpheliyi Gazeteci İsmet Sayın Caddesi'nde yakaladı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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