        Niğde'de "Glutensiz Büfe" açıldı

        Niğde'de yapımı tamamlanan "Glutensiz Büfe" açıldı

        Niğde Belediyesince çölyak hastaları için yaptırılan "Glutensiz Büfe" düzenlenen törenle açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 16:03 Güncelleme: 30.09.2025 - 16:03
        Niğde'de "Glutensiz Büfe" açıldı
        Niğde Belediyesi tarafından çölyak hastaları için yaptırılan "Glutensiz Büfe" açıldı.

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Şadırvan Park'ta düzenlenen törenin açılışında yaptığı konuşmada, kentte 1000 ailenin üzerinde çölyak hastası olduğunu söyledi.

        Çölyak hastalarının glutensiz ürün bulmakta zorlandıklarına dikkati çeken Özdemir, şunları söyledi:

        "Çölyak hastaları, Niğde'de glutensiz ürün bulamadıklarını ve dışarıdan kargoyla getirmek zorunda kaldıklarını söyledi. Belediye şirketimizle böyle bir çalışma başlattık. Şu an burada 30'un üzerinde ürün var. Çoğunu belediye olarak biz üretiyoruz ve bunların devamı gelecek. Sadece çölyak hastaları değil birçok hemşehrimiz de buradan faydalanacaktır."

        #yerel haberler
        #Niğde Haberleri
        #glutensiz büfe
