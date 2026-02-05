Habertürk
        Haberler Gündem Niğde'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

        Niğde'de iki araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

        Niğde'nin Ulukışla ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 21:01 Güncelleme: 05.02.2026 - 21:01
        Niğde'de iki araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, plakaları ve sürücü bilgileri henüz öğrenilemeyen iki hafif ticari araç, Niğde-Pozantı Otoyolu Çifteköy mevkisi Niğde istikametinde seyir halindeyken çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada araçlarda bulunan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf: AA

