Niğde'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı Niğde'de Roma ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen eserlerin ele geçirildiği operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 2 şüphelinin ikametleri, iş yeri ve aracında yapılan aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 46 sikke, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 32 kalıp parça ve 6 barutluk, 5 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen tablo ve yüzük olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

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