Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 5 tutuklama
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 80 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ve 52 sentetik ecza ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.